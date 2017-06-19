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19 Haziran 2017 14:31

Bayram öncesi tüketiciye uyarı

Tüketiciyi Koruma Derneği Başkanı Sülahi Özalp ve Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği Başkanı Ekrem Birsen, bayram öncesi yapılan alışverişlerle ilgili açıklama yaptı.

Bayram öncesi tüketiciye uyarı

19 Haziran 2017 14:31

Tüketiciye uyarılarda bulunan her iki başkan da ‘alışverişlerinizde yerleşik esnafı tercih edin’ mesajı verdi.


Tüketiciyi Koruma Derneği Başkanı Sülahi Özalp, tüketicileri bayram alışverişleri konusunda uyararak, “Bayramların vazgeçilmezi olan tatlılar, şekerlemeler, baklavalar tatlandırıcı şuruplardan yapılıyor. Bu nedenle tüketicilerimiz bu alışverişlerinizi güvendikleri esnaflardan yapmalıdır. Pancar şekeri ile yapılan tatlılar tercih edilmelidir” dedi.


Mesafeli satışa dikkat!


Bayram alışverişlerinde mesafeli satışlarla ilgili mağduriyetlerin arttığına dikkat çeken Özalp, “Hediyelik ürünler, giyim ve diğer ürün çeşitlerinde tüketicilerimiz alışverişlerini bulundukları yerdeki mağaza ve dükkanlardan yaparlarsa mağduriyet yaşamazlar. Unutmayalım ki mesafeli satışlardaki sıkıntılar her geçen gün artmakta ve çoğu zaman tüketicilerimiz cayma hakkını kullanamamaktadır” diye konuştu.


Bayram alışverişlerinizi Eskişehir esnafından yapın


Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği Başkanı Ekrem Birsen, ise “Eskişehir halkımızın özellikle esnaf ve sanatkarlarımızı tercih etmelerini bekliyoruz. Eskişehir esnaf ve sanatkarı caddelerin feneridir, mahallenin bekçisidir. Tüm Eskişehir halkı giyim kuşamda, şekerlemede, tatlıda gönül rahatlığı ile esnaf ve sanatkarımızdan alışveriş edebilir. Alışveriş alternatifleri içerisinde mutlaka yerleşik esnaflarımız olsun” diye konuştu.


Birsen, açıklamasında ayrıca, “Bizler esnaf ve sanatkar da olsak bir yanımız da tüketici. Tüketici ve esnaf olarak işbirliği ile şikayetleri en aza indirip Eskişehir halkına hizmet etmek bizlerin görevi” ifadelerini kullandı.




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