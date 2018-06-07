Bayram şekerleri tezgahlardaki yerini aldı

Bayramların olmazsa olmazlarından olan şekerler, tezgaha girdiği ilk günden itibaren müşteri çekmeyi başardı. Buna rağmen satışların henüz istenilen seviyelerde olmadığını dile getiren satıcılar, 1 hafta içinde bu durumun değişmesini beklediklerini dile getirdiler. Eskişehir’de uzun yıllardır tatlı ve kuru yemiş satışı yapan Şaban Yıldırım, bayram şekerlerini iki gün önce satmaya başladıklarını dile getirerek, “Tabii biz 2 gündür satıyoruz ama 1 hafta önce bu işe başlayanlar da var. Rengarenk çeşit çeşit çikolata ve şekerlerimiz, müşterilerini bekliyor. Yine bir bayram heyecanını yaşıyoruz. Bayramlar da şekersiz olmaz. Şekerlerimizi tezgaha koyduğumuz ilk andan itibaren müşterilerin ilgisini çekmeye başladık. Fiyatını merak edenler oluyor, çeşitlerine bakanlar oluyor. Ancak tabii ilgi var ama satışlar düzeyinde şu an tatmin olmuş değiliz. Bunun da bayrama 1-2 gün kala, 1 hafta içerisinde değişmesini bekliyoruz. Umarız ki hem satanların hem alanların yüzü güler. Ben şimdiden tüm vatandaşlarımızın mübarek Ramazan Bayramı’nı canı gönülden tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

Bayram şekerlerinin kilosunu 12 liradan satışa sunduklarını dile getiren Yıldırım, bu fiyatların farklı işletmelerde değişebildiğini de sözlerine ekledi.