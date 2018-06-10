Bayram ziyaretlerinde ikramlıklara ’hayır’ deyin

Ramazan süresi boyunca yaklaşık 17-18 saat açlıkla beraber 2-3 öğün beslenme düzenine vücudumuz alıştı. Bayram sabahı ile birlikte artık rutin düzenimize geçme zamanı olacak. Bundan sonra metabolizmanın sağlıklı çalışması ve mide-bağırsak problemleri yaşamamak adına düzenli bir beslenme programı uygulamak gerekiyor. Bu konuda açıklamalarda bulunan Acıbadem Eskişehir Hastanesi Uzm. Dyt. Mine Şenarslan Toraman, "Bayram sabahı kimilerimiz için 1 aydır özlemini duyduğumuz kahvaltı sofraları oluşurken, kimilerimiz için de yemek masalarını hazırlamaktır. Burada önemli olan bayram süresi boyunca bayram ziyaretleri olacağı için; besinlerimiz hafif ve bizi tok tutacak, aynı zamanda sağlıklı besinlerden oluşmalıdır. Sofralarımızda kan şekerimizi hızla yükselten besleyici değeri olmayan yağda kızartmalar, hamur işleri, şerbetli tatlılar tüketmemekte fayda var. Bunların yerine; 1 kepçe çorba, haşlanmış yumurta, peynir zeytin, domates-salatalık-yeşillik tam tahıllı ekmek gibi hem kendimizi iyi hissettirecek hem de mide-bağırsak problemlerimizle ilgili gün içerisinde karşılaşma ihtimalimiz yüksek olan sorunların önüne geçmiş oluruz. Bayram ziyaretlerimizde sıkça karşılaştığımız ikramlıklara ’hayır’ demeyi denemeliyiz. Şerbetli tatlılar, börek, sarmalar, dolmalar ve çörekler olacaktır. Bu tür yiyecekler mide yanma-ekşime gibi sorunlar yaşamamızı sağlar. Bunların yerine kuru-taze meyveler, sade kahve, sütlü tatlı, bitki çayları, bitter çikolata ve dondurma gibi sağlıklı yiyecekleri tercih edebiliriz" dedi.

"Akşam yemeklerine dikkat etmeliyiz"

Son olarak gece oluşabilecek yemek yeme isteği hakkında açıklamalarda bulunan Toraman, "Bayram süresince liften zengin beslenmeye de özen göstermeliyiz. Hem kan şekerimizi dengede tutmak için, hem de bağırsaklarımızın düzenli çalışmasını sağlar. Meyveleri kabuklu tüketin, zeytinyağlı sebze yemekleri,ev yapımı çorba, yoğurt ve mevsim salata tüketmeye çalışın. Akşam yemeklerine dikkat etmeliyiz. Çünkü Ramazan ayı boyunca gece yemek yemeye alışkan olan vücudumuz, gece yemek yeme isteği olabilir. Bu durum kilo almamıza neden olabildiği gibi, mide şikayetlerimizin de artmasına sebep olabilir. Sabah kahvaltınızı hafif, dengeli bir o kadar da besleyici değeri yüksek olmalıdır. Tatlı, hamur işi tüketimine dikkat edin. Eğer bir tatlı, börek veya mantı tüketiminiz olacak ise öğle saatlerinde tüketmeye çalışın. Gün içerisinde 2-2.5 litre su tüketmeye özen gösterin. Gün içerisinde almanızdan gerekenden daha fazla besin aldıysanız akşam yemeğini hafif geçirin. Kısa mesafeli yerlere yürüyerek gidin" diye konuştu.