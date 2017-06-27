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27 Haziran 2017 17:22

Bayramda Odunpazarı keyfi

Ramazan Bayramı’nı fırsat bilen turistler adeta Odunpazarı’na akın etti.

Bayramda Odunpazarı keyfi

27 Haziran 2017 17:22

Her bayram olduğu gibi bu bayramda da turistlere ev sahipliği yapan Odunpazarı Tarihi Bölgesi yine dikkatleri üzerine çekti.


Türk sivil mimarisinin en güzel örneklerinin yer aldığı ve Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’nde yer alan mahalleleriyle, Eskişehir’in turizminin lokomotifi olan Odunpazarı Bölgesi yerli ve yabancı turistler tarafından yoğun ilgi görüyor. Ramazan Bayramı tatilini fırsat bilen vatandaşlar, Tarihi Odunpazarı Evleri, Atlıhan El Sanatları Çarşısı, Arasta Çarşısı, Lületaşı Müzesi, Fotoğraf Müzesi, Ahşap Eserler Müzesi, Daktilo Müzesi, Cam Sanatları Atölyeleri ve Kurşunlu Külliyesi’ni ziyaret ediyor. Turistler, Eskişehir’in beyaz altını olan Lületaşından ve cam atölyelerinden hiçbir yerde eşi benzeri olmayan tamamen el yapımı hediyelik eşyalar satın alıp Tarihi Odunpazarı Bölgesinde keyifli bir tur gerçekleştiriyor.




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