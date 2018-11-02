Bebeğinizin huzursuzluğunun nedeni inek sütü alerjisi olabilir

Dr. Gökhan Görünmez, bebeklerde görülen inek sütü alerjisi hakkında bilgi verdi.

Ailelerin, “Çocuğum yeni doğdu ama sürekli doktora taşınıyoruz” diyerek doktor doktor gezdiğini söyleyen Görünmez, bunun sebebinin inek sütü alerjisi olduğunu söyledi. İnek sütü alerjisinin en sık görülen besin alerjisi olduğunu dile getiren Görünmez, belirtileri hakkında bilgi verdi. Görünmez, bu belirtileri “Bebeğin huzursuz olması, çok gaz sancısı çekmesi, çok kusması, ciltte kaşıntılar, geçmeyen ve tekrarlayan ciltte kuruluk, kabuklanma ve kızarıklık, mukuslu veya kanlı dışkı, tekrarlayan ve geçmeyen pişik ve konak, sebepsiz öksürük, kilo alımında azlık ve sık tekrarlayan ishal inek sütü alerjisinin belirtileridir. İşte bu belirtilerden bir veya birkaçı varsa mutlaka inek sütü alerjisini aklımızın bir köşesinde tutmalı ve bir çocuk hekimine başvurmalıyız” diye anlattı.

DİYETLE ALERJİDEN KURTULMAK MÜMKÜN

“Basit bir diyetle bu hastalığın bulgularından çocuğumuzu koruyabiliriz” diyen Görünmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Tanıda en önemli detay, ailenin doktora anlatacağı öyküdür. Ayrıca alerji testleri tanıya destek olur. Ancak testler negatif dahi gelse öykü düşündürüyorsa, annenin diyetinden süt ve süt ürünleri içeren tüm besinleri çıkarıp en az 2 hafta bekleriz. Eğer şikayetler geriliyorsa tanımız kesin demektir. 0 durumda annenin diyetine devam etmesini öneririz. Bebek anne sütü almıyorsa özel mamalar verir, normal formül mamaları keseriz. Vakaların büyük çoğunluğunun 1 yaşa yakın dönemde alerjisi geçer. Ancak nadir de olsa 3 yaş ve sonrasına uzayan alerjik vakalar da olabiliyor. Burada önemli nokta doktorunuzla yakın takipte olmanız ve diyete harfi harfine uymanızdır.”

Bazı ailelerin inek sütü yerine keçi sütü vermeyi düşündüğünü söyleyen Görünmez, “Çapraz reaksiyona neden olacağından dolayı keçi sütü vermek uygun değildir” dedi.