Beceriksiz hırsızlar yakayı ele verdi

Olay, Pazaryeri ilçesi Dereköy Mahallesi’nde yaşandı. A.D. ve V.Y. isimli çiftçilere ait sera bahçelerindeki iki ayrı bağ evinden 10 bin lira değerindeki tarım aletleri çalındı. Pazaryeri jandarma ekipleri konuyu Eskişehir ile paylaşınca, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından araştırma başlatıldı. Araştırmalar neticesinde hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelilerin, suçta kullandıkları kapalı kasa kamyonetin, Pazaryeri yolunda tek taraflı trafik kazası yaptığı tespit edildi. Kaza sonrası Bilecik’den kiralanan çekici ile kamyonet ve kasasındaki çalıntı malların Eskişehir’e getirildiği anlaşıldı. Bunu üzerine Yenidoğan Mahallesi’nde bulunan Küçük Sanayi içerisinde bir operasyon düzenleyen polis ekipleri, olaya karıştığı tespit edilen A.T., M.T., M.Ö. ve R.A. isimli şahısları, çalmış oldukları tarım aletleri ve suçta kullandıkları araç ile birlikte yakaladı.

Şüphelilerin yapılan GBT sorgulamasında R.A. isimli şahsın 3 ayrı yakalama emri ile arandığı ortaya çıktı. Olayla ilgili yakalanan 4 şüpheli şahıs ve tarım aletleri, Eskişehir’e gelen Pazaryeri İlçe Jandarma Komutanlığı görevlilerine teslim edildi.