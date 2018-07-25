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25 Temmuz 2018 14:36

Belçika Milletvekili Güler Turan Kazım Kurt’u ziyaret etti

Odunpazarı Belediye Başkanı Av.

Belçika Milletvekili Güler Turan Kazım Kurt’u ziyaret etti

25 Temmuz 2018 14:36

Kazım Kurt, Belçika Milletvekili Güler Turan ile bir araya geldi.


Başkan Kurt’un makamında gerçekleşen ziyarette ikili bir süre sohbet etti. Başkan Kurt, Turan’a Odunpazarı Belediyesi’nin hayata geçirdiği projeleri anlattı. Başkan Kazım Kurt’u başarılı çalışmalarından ötürü tebrik eden Turan, “Eskişehir’e bir takım ziyaretler için geldik. Odunpazarı’nda yaşayan vatandaşların mutluluğuna tanık olduk. Başkan Kazım Kurt’u başarılı çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum. Odunpazarı’nı zevkle gezdik. Ben de hem milletvekili hem de yerel meclis üyesiyim. Belediyecilik gerçekten insanlara çok yakın bir siyaset. Kazım Başkan’ı bu anlamda da çok takdir ediyorum. Devletlerarası ilişkileri bir tarafa koyalım, şehirler ve belediyeler arasındaki ilişkiler çok önemlidir” dedi.


Güler Turan’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kurt, “Belçika’da yaşayan Türk vatandaşları siyasi anlamda çok başarılılar. Çok sayıda belediye başkanı, başkan yardımcısı, milletvekili var. Sayın Milletvekilimizi de takip ediyorum, başarılı bir siyasetçi. Bu nazik ziyaretleri için kendisine çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.




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