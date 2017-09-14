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14 Eylül 2017 16:32

Belediye Başkanı Bozkurt muhtarlarla bir araya geldi

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, 2017 yılının son muhtarlar toplantısında yaptığı konuşmada “Biz çalışmalarımızı vatandaşlarımızın taleplerine göre şekillendiriyoruz” dedi.

Belediye Başkanı Bozkurt muhtarlarla bir araya geldi

14 Eylül 2017 16:32


Sonbahar ve kış aylarında yapılacak çalışmalar ile 2018 yılı yapılacak yatırımların değerlendirme toplantısında muhtarların taleplerini dinleyen İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt konuşmasının başında, toplantıya katılan İnönü’nün yeni Kaymakamı Mustafa Taş’a teşekkür etti. 2017 yılı ilkbahar ve yaz döneminde yapılan hizmetler hakkında bilgi verdi, 2018 yılı için yapılması planlanan çalışmaları anlattı, muhtarların talep ve görüşlerini dinledi. Amaçlarının her zaman halka en iyi hizmeti ulaştırmak olduğunu vurgulayan Başkan Bozkurt, “Biz vatandaşlarımıza hizmet etmek için buradayız. Belediyemiz her zaman halkımızın hizmetinde oldu, olmaya da devam edecek. Bu toplantıları vatandaşlarımızın önceliklerini belirlemek için yapıyoruz. Tüm muhtarlarımız burada. Onlar ihtiyaçları bize iletiyor, biz de belli bir plan program dâhilinde bu ihtiyaç ve hizmetleri yerine getiriyoruz” diyerek ’’Vatandaş tak diye söyler Biz Şak diye yaparız’’ dedi.


Toplantıya Başkan Bozkurt, Kaymakam Mustafa Taş ve muhtarların yanısıra Ziraat Odası Başkanı Ömer Koyunoğlu, Çiftçi Malları Koruma Birliği Başkanı Hasan Hüseyin İkiz, Sulama Birliği Başkanı Halil Küçükçiftçi, THK İnönü Şube Başkanı Osman Giray da katıldı.




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