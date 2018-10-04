"Beni terk etme" sergisi açıldı

Bir alışveriş merkezinde açılışı gerçekleşen sergide, Eskişehir Kent Konseyi gönüllüleri tarafından çekilen fotoğraflar yer aldı. Açılış konuşmasını yapan Eskişehir Kent Konseyi Hayvan Hakları Çalışma Grubu Başkanı Ece Bilgin, hayvanlara yönelik şiddet olaylarını hatırlatarak, “Hayvanlara yapılanların önüne geçilmesi adına bir an önce onları koruyan yasa maddelerinde değişikliğe gidilip işkence, tecavüz, yaralama ve öldürme suçlarının karşılığının kabahatlerden çıkartılıp ceza kanunu kapsamına alınması istediğimizi bugün 4 Ekim Dünya Hayvan Hakları Günü nedeniyle yineliyoruz. TBMM'nin yeni döneminin açılmasıyla ilk çıkacak yasalar içinde yer alacağı sözünün verildiğini, vekillerimizin yoğun ülke gündemi içinde bu sözlerinin unutmayacakları umudunu taşımaktayız. Bilinmelidir ki tüm canlıların yaşam hakkı kutsaldır. Bu kutsallığın devlet otoritesi tarafından, gelişmiş, uygar ülkelerde olduğu gibi layıkıyla korunması talebimiz bizlerin en doğal hakkı ve beklentisidir” dedi.