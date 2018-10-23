Berber ve kuaförlerde ikinci dönem sınavları yapıldı

Sınav sonrası açıklamalarda bulunan Eskişehir Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Fethi Özkara , meslektaşlarının bu sayede bilgi ve becerilerini geliştirdiğini söyledi. Sınav hakkında bilgi veren Özkara, “Esnaf ve Sanatkarlar Odaları tarafından Mesleki Eğitim Kanunun çıraklık eğitimi uygulaması kapsamı dışında kalan ağdacılık, manikür-pedikür, kalıcı makyaj, dövmecilik ve masaj alanında ustalık ve kalfalık belgesi olmayan meslektaşlarımız için 2018 yılık 2. dönem sınavları odamızda düzenlenmiştir. Bunlardan 3 tane ağdacılık ustalık, 2 tane dövmecilik ustalık, 2 tane masaj ustalık, 3 tane mesaj kalfalık, 2 tane kalıcı makyaj kalfalık ve bir tane de manikür- pedikür kalfalık sınavı olmak üzere toplam 25 kişi yazılık ve uygulamalı sınava katılmıştır. Tüm meslektaşlarımızın bu sınavlar katılıp meslekte ilerlemelerini bilgi ve becerilerini artırmalarını, belgesiz meslektaşımızın kalmasını istemiyoruz” diye konuştu.