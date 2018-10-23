İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Berber ve kuaförlerde ikinci dönem sınavları yapıldı

Eskişehir Berberler ve Kuaförler Odası tarafından ağdacılık, manikür-pedikür, kalıcı makyaj, dövmecilik ve masaj alanında ustalık ve kalfalık belgesi olmayanlar için ikinci dönem sınavları yapıldı.


Sınav sonrası açıklamalarda bulunan Eskişehir Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Fethi Özkara , meslektaşlarının bu sayede bilgi ve becerilerini geliştirdiğini söyledi. Sınav hakkında bilgi veren Özkara, “Esnaf ve Sanatkarlar Odaları tarafından Mesleki Eğitim Kanunun çıraklık eğitimi uygulaması kapsamı dışında kalan ağdacılık, manikür-pedikür, kalıcı makyaj, dövmecilik ve masaj alanında ustalık ve kalfalık belgesi olmayan meslektaşlarımız için 2018 yılık 2. dönem sınavları odamızda düzenlenmiştir. Bunlardan 3 tane ağdacılık ustalık, 2 tane dövmecilik ustalık, 2 tane masaj ustalık, 3 tane mesaj kalfalık, 2 tane kalıcı makyaj kalfalık ve bir tane de manikür- pedikür kalfalık sınavı olmak üzere toplam 25 kişi yazılık ve uygulamalı sınava katılmıştır. Tüm meslektaşlarımızın bu sınavlar katılıp meslekte ilerlemelerini bilgi ve becerilerini artırmalarını, belgesiz meslektaşımızın kalmasını istemiyoruz” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.