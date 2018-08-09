Berrak Tüzünataç’ın burs verdiği çocuk konuştu

Oyuncu ve model Berrak Tüzünataç’ın burs verdiği genç, son bursunu aldıktan sonra Tüzünataç’ı engellemişti. Olayın ardından burs alanın kendisi olduğunu iddia eden genç, sosyal medya üzerinden yayınladığı video ile iddialara cevap verdi. Bir senedir burs verdiğini ve son bursunu almasının ardından kendini engellediğini ifade eden Tüzünataç, sosyal medya üzerinden, "Bir seneden fazladır eğitim için burs verdiğim kişi son bursunu alıp beni bloklamış. Ahahahahahhaha. Gerçekten bu aralar insanlar ve kendi hakkında hayatın bana öğrettiklerini sindirdikten sonra çok şükran duyacağım (umarım..)" cümlelerini yayınlamıştı.

Sevgilisinin engellediğini söyleyip özür diledi

Bu paylaşımın ardından sosyal medya üzerinde çok tartışılan genç, bir video ile eleştirilere cevap verdi. Burs alan kişi olduğunu söyleyen genç, açıklamalarıyla dikkat çekti. Yayınladığı videoda Berrak Tüzünataç’ı sevgilisinin engellediğini aktaran genç, "Herkese merhaba. Haberleri yeni gördüm. Daha doğrusu Berrak Tüzünataç’tan burs aldığımı bilen arkadaşlarım haberleri bana ulaştırdılar. Berrak Tüzünataç’ı ben engellemedim. Burs verdiği kişi benim. Sevgilim Berrak Tüzünataç ile olan normal mesajlaşmalarımızı görüp engellemiş. Mesajlarımızda hiç bir şey yok. Berrak Tüzünataç’ın paylaştığı gibi mesajlar. Ama yine de sevgilim kıskanıp engellemiş. Özür dilerim. Özellikle Berrak Tüzünataç’tan özür dilerim. O yüzden bu videoyu çekmek istedim" dedi.