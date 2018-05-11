Diğer
Kategoriler
11 Mayıs 2018 15:07

Berrocal: "19 top kaybı yaparsanız maçı kazanamazsınız"

Eskişehir Basket Başantrenör Maria Berrocal, Beşiktaş Sompo Japan mağlubiyetini değerlendirerek, "15 hücum ribaundu verirseniz ve 19 top kaybı yaparsanız maçı kazanamazsınız" dedi.

Berrocal:

11 Mayıs 2018 15:07


Geçtiğimiz gün Beşiktaş Sompo Japan ile karşı karşıya gelen ve rakibine 87-69’luk skorla mağlup olan Eskişehir Basket’te Başantrenör Josep Maria Berrocal açıklamalarda bulundu.


BJK Akatlar Spor Salonu’nda oynanan, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 29. hafta maçında Eskişehir Basket, Beşiktaş Sompo Japan’a 87-69’luk skorla mağlup oldu. Kırmızı Şimşekler ilk 3 periyotta güzel bir performans ortaya koyarak ev sahibi ekibin farkı açmasına müsaade etmese de, son periyotta aynı başarıyı sergileyemeyince mağlubiyetin önüne geçemedi. Zorlu maçın ardından deneyimli koç Josep Maria Berrocal açıklamalarda bulundu. Hedeflerinin 7. sıra olduğunu söyleyen koç Berrocal, “Üç periyotiyi oynadık. Ancak son çeyrekte bambaşka bir oyun vardı. 15 hücum ribaundu verirseniz ve 19 top kaybı yaparsanız maçı kazanamazsınız. Pozitif olan şey hafta sonu Sakarya Büyükşehir Belediyespor maçını kazanırsak 7. olabiliriz. Umarım buradan ders çıkararak önümüzdeki maçı kazanırız” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ESKİŞEHİR HABERLERİ
ESKİŞEHİR HAVA DURUMU
17
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    17°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    23°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    23°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    25°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç