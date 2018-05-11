Berrocal: "19 top kaybı yaparsanız maçı kazanamazsınız"

Geçtiğimiz gün Beşiktaş Sompo Japan ile karşı karşıya gelen ve rakibine 87-69’luk skorla mağlup olan Eskişehir Basket’te Başantrenör Josep Maria Berrocal açıklamalarda bulundu.

BJK Akatlar Spor Salonu’nda oynanan, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 29. hafta maçında Eskişehir Basket, Beşiktaş Sompo Japan’a 87-69’luk skorla mağlup oldu. Kırmızı Şimşekler ilk 3 periyotta güzel bir performans ortaya koyarak ev sahibi ekibin farkı açmasına müsaade etmese de, son periyotta aynı başarıyı sergileyemeyince mağlubiyetin önüne geçemedi. Zorlu maçın ardından deneyimli koç Josep Maria Berrocal açıklamalarda bulundu. Hedeflerinin 7. sıra olduğunu söyleyen koç Berrocal, “Üç periyotiyi oynadık. Ancak son çeyrekte bambaşka bir oyun vardı. 15 hücum ribaundu verirseniz ve 19 top kaybı yaparsanız maçı kazanamazsınız. Pozitif olan şey hafta sonu Sakarya Büyükşehir Belediyespor maçını kazanırsak 7. olabiliriz. Umarım buradan ders çıkararak önümüzdeki maçı kazanırız” dedi.