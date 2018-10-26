Beşiktaş'ın eski yıldızı Cenk Tosun o taraftara duyarsız kalmadı

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Cenk Tosun, bir taraftarın paylaştığı fotoğrafa duyarsız kalmadı.

Everton'da forma giyen yıldız futbolcu Cenk Tosun, Halit Tonkuş isimli bir taraftarın sosyal medyadan Vodafone Park'ta çocuğu ile birlikte paylaştığı fotoğrafa kayıtsız kalmadı. Halit Tonkuş, Beşiktaş maçı için çocuğu ile beraber Vodafone Park'a gitti. Maçı Cenk Tosun'un 14 numaralı Everton formasını giyerek izlemeye giden Tonkuş ve çocuğu, bir hatıra fotoğrafı çekindi. Daha sonra Tonkuş fotoğraf karesini sosyal medya hesabından paylaştı ve “Eksik bir şeyler var... @CenkTosun_” notunu düşerek Cenk Tosun'u etiketledi. Paylaşılan fotoğrafı gören Cenk Tosun da Tonkuş'a “Abi selam resmini görünce çok duygulandım.. tanışmak isterim forma yollamak isterim imzalı” mesajını attı. Cenk Tosun aradan çok vakit geçmeden sözünü tuttu ve imzalı Everton formasını Tonkuş'a ulaştırdı. Son olarak imzalı formayı alan Halit Tonkuş, “Evladınla maça gidersin, poz verirsin, duygularını paylaşırsın. Formada ismi yazan adam fotoğrafı görmüştür duygulanır ve forma göndermek ister, ama bu da yetmez maçta giydiği kendi formasını gönderir. Beşiktaşlılık duruşunu yüreğinde yaşayan adam @CenkTosun_” notunu paylaştı.

Diğer yandan Cenk Tosun'un bu anlamlı hareketi Beşiktaş taraftarının yanı sıra diğer takım taraftarlarınca da taktir topladı.