BES’te en düşük 53 lira kesilecek

Türk-İş Eskişehir İl Temsilcisi Nejat Kılıç, otomatik bireysel emeklilik sistemiyle birlikte artık milyonlarca çalışanın maaşından prime esas kazancın yüzde 3’ü kadar her ay kesinti olacağını söyledi.

En düşük 53, en yüksek 340 lira kesinti yapılacağını vurgulayan Kılıç, “Asgari ücretliden ayda 53, yılda yaklaşık 640 lira kesinti yapılacak. Sisteme girişte bir kereye mahsus bin lira devlet desteği, her ay yüzde 25’den toplam 160 TL devlet desteği yıl sonunda toplam birikim bin 800 TL olacak. Sistemden bir yıl sonra çıkanlar devlet desteklerinden faydalanamıyor. Destekten faydalanmak için belli süre ve şartlar gerekli. Şu anki bireysel emeklilik sisteminde devlet desteği belirli bir oranda ancak üç yıl sonra hak edilebiliyor” dedi.

10 yıl prim yatıran ve 56 yaşına gelen çalışanların emekliliği hak edeceğini vurgulayan Kılıç, “Emeklilik hakkı kazandığı tarihte parasını topluca çekmeyip en az 10 yıl süreyle kendisine emekli aylığı şeklinde ödenmesini talep edenlere o güne kadar birikmiş tutar üzerinde yüzde 5 oranında ilave bir devlet katkısı daha sağlanacak” şeklinde konuştu.