Beton mikseri tehlike saçtı

Eskişehir-Sarıcakaya yolu üzerinde bir mikserin hazır beton taşıdığı esnada yola döktüğü betonlar sürücülere zor anlar yaşattı. Diğer araçları adeta hiçe sayarak ilerleyen mikser, kazalara davetiye çıkarırken asfalt zemine de zarar verdi. Yükünü yol kenarına dökerek ilerlediğini fark eden bir sürücü tarafından kaydedilen görüntüler durumu gözler önüne serdi. Beton mikseri ile arasında mesafe bırakan sürücüler adeta ’pes’ dedi. Sürücülerin kontrollü bir şekilde gitmesi ise olası bir kaza ya da mal kaybının önüne geçti.