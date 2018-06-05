Beyaz Bayrak sertifikalı okul sayısı 342’ye çıkıyor

Dr. Uğur Bilge, 2016 yılında 198 olan "Beyaz Bayrak" sertifikalı okul sayısının, 2017 yılında 232’ye yükseldiğini belirterek “Mevcut beyaz bayrak sertifikalı okullar ve yeni başvurular ile birlikte kent merkezimiz ve ilçelerde bulunan 342 okulun denetimi tamamlanmıştır. Yeni eğitim ve öğretim yılında beyaz bayraklı okul sayısında yaşanacak artış ile birlikte Bakanlığımızın projeyle ilgili hedefine ulaşılacaktır” dedi.

Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Doç. Dr. Uğur Bilge, “Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı arasında 2006 yılından beri yürürlükte olan ‘Beyaz Bayrak İşbirliği Protokolü’ kapsamında çalışmalar devam etmekte olup, okulların gönüllülük esasına dayalı olarak yaptıkları başvurular ile okul çevresi, bina içi, koridorlar, sınıflar, idari birimler, öğretmenler odası, kütüphane, spor ve tiyatro salonları, laboratuvarlar, tuvaletler, lavabolar, içme ve kullanma suları, kantin/yemekhane, ilk yardım dolabı, havalandırma, aydınlatma ve genel temizlik şartları göz önüne alınarak denetimler yapılmaktadır’’ ifadelerini kullandı.

Ayrıca Beyaz Bayrak projesinin amacından da bahseden Doç. Dr. Uğur Bilge, yurt genelinde yeterli ve kaliteli eğitim almış sağlıklı nesiller yetiştirilerek toplum sağlığının korunması, geliştirilmesi ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi amacıyla çocuklarımızın eğitildiği okulların temizlik ve hijyen açısından belirli kriterler esas alınarak okul sağlığının iyileştirilmesi hususunda teşvik edilmesi gerektiğini, bu konuda gayret gösteren okullarımızın “Beyaz Bayrak” “Plaket” ve “Sertifika” ile ödüllendirildiğini belirtti.

“Çocuklarımızın sağlıklı ve hijyenik şartlarda eğitim almasını hedefliyoruz”

Sağlık Bakanlığının illerdeki beyaz bayraklı okul hedefinin en az yüzde 80 olduğunu söyleyen Doç. Dr. Uğur Bilge "Eskişehir’deki okullarımızın tamamının beyaz bayrak sertifikası alması suretiyle tüm çocuklarımızın sağlıklı ve hijyenik şartlarda eğitim almasını hedefliyoruz. Okul yöneticilerinin ve okul aile birliklerinin katkıları ile bu hedefimize ulaşabileceğimize inanıyoruz. Bu kapsamda, Müdürlüğümüz Çevre ve Çalışan Sağlığı Birimi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ilgili şubelerince oluşturulan denetim ekibi tarafından, okulların "Beyaz Bayrak" başvuruları değerlendirmeleri tamamlanmıştır” şeklinde konuştu.