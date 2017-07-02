Beytullah Heper son yolculuğuna uğurlandı

Eskişehirspor’un efsanevi futbolcusu ve eski kaptanı Fethi Heper’in ağabeyi Beytullah Heper’in cenaze namazı, ikindi namazına müteakiben Alaaddin Camii’nde kılınarak Asri Mezarlığına defnedildi. Oldukça üzgün olan Heper’in yakınları cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Beytullah Heper’in cenaze namazına sevenleri yoğun ilgi gösterirken, cenazeye Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Eskişehirspor’un eski futbolcusu Fethi Heper ve çok sayıda vatandaş katıldı.