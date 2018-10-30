Türkiye'nin en uzun mağaraları arasında yer alan Sarıcakaya ilçesindeki Beyyayla Düden mağarasının turizme kazandırılabilmesi için çalışmalar başlatıldı.

Doğal güzellikleriyle İç Anadolu'nun Akdeniz'i olarak bilinen Sarıcakaya'daki gizemli mağara için kollar sıvandı. 425 metre uzunluğu ile Türkiye'nin en uzun mağaraları arasında yer alan Beyyayla Düden için projeler masaya yatırılacak. Sarıcakaya Kaymakamı Mustafa Nevzat Mercan ve Belediye Başkanı Faruk Güler'ın yanı sıra bazı kamu kurum amir ve müdürleri, Beyyayla Düden Mağarasında inceleme gezisinde bulundu. Sarıcakaya Kaymakamı Mercan ve beraberindeki heyete mağarayı gezdirerek bilgi aktaran Belediye Başkanı Güler, “Yatay gelişmiş yarı aktif bir mağara olan Düden, 425 metre uzunluğa sahip. Eşine az rastlanır şekilde Düden Mağarasının iki ucu da açıkken, içinde yer altı deresi, yer yer göller ve damlataşlar bulunuyor” diye konuştu.

Mağaranın turizme açılması için çabaladıklarını belirten Güler "Yaklaşık 2 yıldır bu mağaranın tescili ile alakalı uğraşılar verdik. Gruplandırması MTA tarafından yapılan mağaramız yoğun çalışmalarımız kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığımızın envanterine alınmıştır. Mağaramız 425 metre uzunluğunda ve mahallemizden 2 kilometre dışarıda kalıyor. Mağaraya giden bu yolun inşallah yapılan projeler kapsamında 'Engelsiz mağara' olarak turizme açılmasını sağlayacağız. Mağaramız 3. derecede arkeolojik sit alanında bulunuyor. En yüksek alanı 36 metre, en güzel yanı ise bakir bir mağara olması" dedi.

Kaymakam Mustafa Nevzat Mercan da mağaranın büyüleyici bir etkisi bulunduğuna işaret ederek bu bölgenin hazırlanacak turizm paket programlarıyla canlılık kazandırılması gerektiği mesajını verdi. Mercan, birlikte yapılabilecek projelerde de birlikte hareket edebileceklerini aktardı.