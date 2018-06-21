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21 Haziran 2018 11:37

Bıçaklı kavga ölüm getirdi

Eskişehir’de meydana gelen bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Bıçaklı kavga ölüm getirdi

21 Haziran 2018 11:37


Edinilen bilgiye göre; olay Büyükdere Mahallesi Topuzlu Sokak’ta gerçekleşti. Emre K. ile Ejder As (35) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Yaşanan tartışmanın daha sonra kavgaya dönüşmesi üzerine Emre K. ve Ejder As üzerlerinde taşıdıkları bıçaklarla birbirlerine saldırdı. Ağır yaralanan As, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, Emre K. da Eskişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Ejder As, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Emre K.’nın ise hastanedeki tedavisinin devam ettiği bildirildi.




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