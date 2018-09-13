Biçerdöver ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Eskişehir'de biçerdöver ile otomobilin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

Kaza, İnönü ilçesi girişinde bulunan kavşakta meydana geldi. Mustafa A. idaresindeki 31 UH 343 plakalı otomobil ile biçerdöver kavşakta çarpıştı. Kaza sonrası otomobilde bulunan Döne Ak (73) olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan diğer 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bilecik Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ederken, otomobilin tavan kısmının biçerdöver tablasının üzerinde kalması kazanın şiddetini gözler önüne serdi.