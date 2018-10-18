Biçki dikiş yapmanın inceliklerini öğreniyorlar

Odunpazarı Belediyesi'nink 75. Yıl Mahallesi'ndeki Selami Vardar Halk Merkezi'ndeki atölyeye katılan kadınlar biçki dikiş yapmanın inceliklerini öğrenerek, kendini geliştiriyor.

Kadınların sosyalleşmesi, sosyal hayat içinde kendi ayakları üzerinde durması ve aile bütçelerine katkı sağlaması için atölyeler açan Odunpazarı Belediyesi, aynı zamanda kadınların bir araya gelmesini de sağlıyor. Kadınlarla ilgili çalışmalarının bir kısmını halk merkezlerinde gerçekleştiren Odunpazarı Belediyesi son olarak 75. Yıl Mahallesi'nde yer alana Selami Vardar Halk Merkezi'nde kadınlar için biçki dikiş atölyesi gerçekleştirdi. Hafta bir gün 2 grup halinde gerçekleştirilen atölyede kadınlar, biçki dikiş yapmanın inceliklerini öğrenerek, kendini geliştiriyor.

Makina kullanımı için örnek çalışmaların yapıldığı atölyede katılımcılar, kalıplar üzerine model uygulamalar, uygulanan modellerin dikimi, dikilen modellerin süslenmesi gibi konularda eğitim görüyor