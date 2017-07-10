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10 Temmuz 2017 12:16

BİGG-ANAÇ ile projeler hayata geçiyor

Anadolu Üniversitesi Ar-Ge ve İnovasyon Koordinasyon Merkezi Teknoloji Transfer Ofisi (ARİNKOM TTO) Anaç Ön Kuluçka Merkezi “BİGG-ANAÇ Teknogirişim Programı” eğitimi başladı.

BİGG-ANAÇ ile projeler hayata geçiyor

10 Temmuz 2017 12:16


Kongre Merkezi Salon Anadolu’da başlayan eğitime, Proje Yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Tuğberk Tosunoğlu, Viveka İnkübasyon Merkezi’nden Emin Okutan, Proje Koordinatörü Burçak İlter Timurçin ve çok sayıda girişimci adayı katıldı. Program, adaylarının projelerini tanıtmasının ardından Emin Okutan’ın adaylara verdiği eğitimle devam etti. Eğitimde sorunların hangi özellikte olması gerektiği, problemlerin nasıl ve hangi yollarla çözülebileceği gibi konu başlıları aktarıldı.


Adayların 150 bin TL sermaye desteği kazanma fırsatı var


Program hakkında konuşan Proje Yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Tuğberk Tosunoğlu “Teknogirişim Programı’nın üçüncü dönemi. BİGG-ANAÇ Teknogirişim Programı, 1601 TÜBİTAK Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı içerisinde yer alan 1512 Teknogirişim Sermaye Desteği Programı-BİGG 1.Aşama Uygulayıcı Kuruluş Çağrısı kapsamında TÜBİTAK tarafından destekleniyor. İlk dönemde yüzde 60 başarı yakaladık. 6 girişimci adayımız kendi şirketlerini kurdular. İkinci dönemin başvurularını TÜBİTAK’a gönderdik. Üçüncü dönemimde eğitimlerine başladık” dedi.


Girişimci adayların eğitim, danışmanlık, mentörlük programına katılarak elemeden geçtiğini, daha sonra bu adayların projelerinin TÜBİTAK panellerine gönderildiğini söyleyen Tosunoğlu, “TÜBİTAK’ta seçilen projeler 150 bin TL değerinde sermaye desteği kazanarak, kendi şirketlerini kurmaya hak kazanıyorlar” ifadelerini kullandı.




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