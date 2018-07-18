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18 Temmuz 2018 14:54

Bilge’den ilçelerdeki sağlık kuruluşlarına ziyaret

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç.

Bilge’den ilçelerdeki sağlık kuruluşlarına ziyaret

18 Temmuz 2018 14:54

Dr. Uğur Bilge ilçelerdeki sağlık kuruluşlarını ziyaret edip inceleme ve değerlendirmelerde bulundu.


Doç. Dr. Uğur Bilge, Çifteler, Sivrihisar, Alpu Devlet Hastanesi Beylikova, Mihalıççık ilçelerindeki sağlık kuruluşlarına ayrı ayrı ziyaretler gerçekleştirip tetkiklerde bulundu. Bilge, ilçe ziyaretlerinde Aile Sağlığı Merkezleri, Toplum Sağlığı Merkezleri ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri’ni inceleyerek idarecilerden bilgiler aldı ve sağlık personeliyle bir araya gelip çalışanların istek ve önerilerini de dinledi. İlçelerdeki hizmet binalarının fiziki şartlarına da dikkat eden Bilge, Alpu İlçe Devlet Hastanesi’ndeki bir poliklinikte hasta muayenesi de yaparak gittiği sağlık kuruluşlarında serviste tedavi gören hastaları da ziyaret etti.


İl Müdürü Bilge ayrıca Evde Sağlık Hizmetleri’nden yararlanan hastaların evlerine ilçe hastane idarecileriyle birlikte ziyarette de bulunarak yapılan çalışmaları yerinde gördü. Hasta ve hasta yakınlarıyla yakından ilgilenen Uğur Bilge, ilçelerde verilen sağlık hizmetleri hakkında memnuniyetlerini sorarak istek ve önerilerini de dinledi. İlçe ziyaretlerinde Bilge’ye, Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Aslı Melek Zeytin ve Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Ahmet Mamur eşlik ettiler.




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