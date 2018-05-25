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25 Mayıs 2018 15:29

Bilim Şenliği’nde solucan gübresi projesi

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Bilim Şenliği Fuarı’nı gezdi.

Bilim Şenliği’nde solucan gübresi projesi

25 Mayıs 2018 15:29

Odunpazarı Belediyesinin de çalışma yürüttüğü Solucan Gübresi projesini fark eden Başkan Kurt, öğrencilerle uzun süre sohbet etti.


Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, bir özel okul tarafından bu yıl 16’ıncısı gerçekleşen Bilim Şenliği Fuarı’nı ziyaret etti. Vilayet Meydanı’nda düzenlenen fuarda 120 öğrenci tarafından hazırlanan 62 projeyi inceleyen Başkan Kurt, öğrencilerden hazırladıkları projelerle ilgili bilgi aldı. Öğrencilerin projelerinden biri de Odunpazarı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğünün de çalışma yürüttüğü solucan gübresi oldu.


6. sınıf öğrencisi Tuna Özen, solucanların beslenmesi konulu projesinde belediyeden destek istedi ve ortak çalışma yürüttü. Türkiye’nin en modern solucan gübre tesisini tamamlamak üzere olan Odunpazarı Belediyesinin Tuna Özen ile yürüttüğü çalışma büyük ilgi gördü. Bu ilgi Bilim Proje Fuarı’nda da devam ederken, Özen’in Bilim Proje Fuarı’nda kurduğu stant vatandaşların da ilgisini çekti. Özen, vatandaşlara organik tarım organik gübre ve solucanlar hakkında bilgiler verdi.



"Bu gençlerimizin içinden çok başarılı bilim insanları, hocalar, müzisyenler yetişecek"


Öğrencilerin gerçekleştirdiği müzik dinletisine de katılan Başkan Kurt, başarılar dileyerek bir konuşma yaptı. Gençlerin ileride önemli yerlere geleceğinin altını çizen Başkan Kurt, "Ülkemizi çağdaş uygarlık seviyesine çıkarabilmek için bilim konuşmalıyız, bilimsel çalışmalara her zamankinden daha fazla önem vermeliyiz. Geleceğimizi bilimle şekillendirmeliyiz. Bilime yatırım yapmalıyız. Gençlerimizin her birinin içinde keşfedilmeyi bekleyen cevher var. Bu gençlerimiz şanslılar çünkü yetenekleri keşfedilmiş, böyle güzel projelere imza atmışlar. Bu gençlerimizin içinden çok başarılı bilim insanları, hocalar, müzisyenler yetişecek, ben buna inanıyorum. Ellerine, emeklerine sağlık, hepsine başarılar diliyorum" dedi.




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