Bilimsel Eczacılığın 179. Yıl dönümü

yılı nedeniyle TEB 9. Bölge Eskişehir-Bilecik Eczacı Odası Yönetim Kurulu ve oda üyelerinin katılımı ile bir kutlama programı düzenlendi.

Atatürk Anıtı’na çelenk sunup saygı duruşunda bulunulmasının ardından konuşan Oda Başkanı Eczacı Yücel Yenilmez, mesleğinin köklü tarihinde aldıkları güçle ve özgüvenle çalıştıklarını belirterek, mesleğini ileriye taşımak, insan ve toplum sağlığına değer katmak için mücadele ettiklerini söyledi. Eczacılar olarak hasta ihtiyaçlarının doğru tanımlanması, ilaçların doğru kullanılması, sağlık bakım hatalarının azaltılması, farmakovijilans gibi bir çok alanda halka ve ülkeye önemli katkılarda bulunduklarını belirten Yenilmez, “Eczacılar, köylerden kentlere yayılan hizmet ağı ile en kolay ulaşılan sağlık çalışanlarıdır ve hastalarıyla daha uzun va deli bir ilişki kurarlar. Bebek, çocuk, genç, yaşlı, kadın, erkek; sağlıklı yaşamın önceliklendirilmesinden ilaç tedavisi sonuçlarının iyileştirilmesine kadar yaşamın her aşamasında hastalarının ve faydalanıcılarının yanında yer alan onları destekleyen çağlık çalışanlarıdır. Hastalıkta, sağlıkta yaşamınızın her aşamasında eczacınız yanında” dedi.

Eczanelerin yıllardır ekonomik anlamda bir daralmayla, ilaç fiyatlarındaki düşüş ve kur farkından kaynaklanan sıkıntılarla karşı karşıya olduğunu ifade ed en 9. Bölge Eskişehir-Bilecik Eczacı Odası Başkanı Yücel Yenilmez şunları söyledi:

“Eczacının ekonomik sıkıntılardan uzak bir sağlık çalışanı olması, daha nitelikli ve kesintisiz ilaç-sağlık danışmanlığı hizmeti verebilmesi adına elzem bir konudur. Bu doğrultudaki taleplerimizi 3 temel noktada ifade edebiliriz. Bunlar; Yüzdesel ve sabit kar marjının iyileştirilmesi gerekmektedir. Pek çok Avrupa ülkesinde olduğu gibi eczacıya aşılama, tansiyon, şeker ölçümü, sigara bıraktırma gibi eczane temelli ekstra hizmetler ve bu hizmetler bağlamında sunduğu danışmanlık hizmeti adına sabit bir ücret ödenmelidir. Eczane dışına çıkarılan sağlık ürünlerinin tekrar eczane kanalıyla halkımıza ulaşması sağlanmalıdır."