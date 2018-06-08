Bin Mutlu Çocuk Projesi tamamlandı

Proje kapsamında 3 gün boyunca 14 ilçede toplamda 39 okulda birinci sınıfa devam eden bin öğrenciye çocuk hakları ve oyun oynama hakkı konularında bilgiler verildi. Projeye çerçevesinde yapılan çalışmalara İl Milli Eğitim Müdürü Necmi Özen de katıldı. İlkokullu miniklerle yakından ilgilenen Özen, projenin son gününde yaptığı konuşmasında Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde yer alan haklardan birisinin oyun oynama hakkı olduğunu ve tüm çocukların da bu haklardan azami düzeyde yararlanması gerektiğini ifade etti. Birinci sınıfı tamamlayan miniklere ilk karne hediyelerini de bu vesile ile vermiş olduklarını belirten Milli Eğitim Müdürü Özen, çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti.

Etkinlik çocuklara oyuncak dağılması ile son buldu.