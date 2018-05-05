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05 Mayıs 2018 12:03

Binlerce genç ’EskiFest’te buluştu

Türk müziğinin yıldız isimleri Eskişehir’de bu yıl ilki gerçekleştirilen ’EskiFest’te bir araya gelirken, gençler de doyasıya eğlendi.

Binlerce genç ’EskiFest’te buluştu

05 Mayıs 2018 12:03


Bu yıl 4-5-6 Mayıs tarihlerinde Umut Kuzey önderliğinde ilki gerçekleştirilecek festivalin birinci günü geride kaldı. Eskişehir Mola Tesislerinde hazırlanan alanda binlerce üniversite öğrencisinin yanı sıra müzikseverler unutulmaz bir gün geçirdi. Sabahın ilk saatlerinde çadırlarını kurarak güne başlayan gençler, ilerleyen saatlerde What da funk ile başlayan festivalde müziğin tadını çıkarmaya başladı. Karadeniz rock müziğin günümüzdeki başarılı temsilcisi Niyazi Koyuncu alanı dolduran gençleri coştururken Pinhani solisti Sinan Kaynakçı ise sanatçının sahnesine konuk olarak ’Fadime’ şarkısını birlikte seslendirdi.


Binlerce genç alanı doldurdu


Sırasıyla Tuna Kiremitçi, yepyeni şarkıları ’Kendinden Usandırma’yı henüz yayınlayan Pinhani, muhteşem sahne şovu ile Hayko Cepkin, alanı dolduran ve şehir dışından da festival için Eskişehir’e gelen müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. İlk gecenin finalini ise, Sultan’i Yegah teklisi ile beğeni kazanan kariyerierinde 21 yılı geride bırakan Mor ve Ötesi yaptı. Festival bugün Athena, Feridun Düzağaç, Manga, Vega, Adamlar, Sena Şener, Set konserleriyle devam ederken; 6 Mayıs’ta Teoman, Selda Bağcan, Boom Pam, Büyük Ev Ablukada, Ezhel, Umut Kuzey, Pera ve Piiz konserleriyle sona erecek.




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