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12 Eylül 2017 01:35

Bir ablanın en acı anı

Eskişehir’de meydana gelen kazada hayatını kaybeden 38 yaşındaki sürücünün kaza yerine gelen ablasının hayatının en zor anları, an ve an kameraya yansıdı.

Bir ablanın en acı anı

12 Eylül 2017 01:35


Alınan bilgiye göre, Ulusal Egemenlik Caddesi üzerinden geçen Porsuk Çayı köprüsünde bulunan bariyere Mithat Şahin (38) idaresindeki 26 B 1320 plakalı otomobil çarptı. Çarpma sonucunda otomobil içinde bulunan sürücü hayatını kaybetti. Kaza ihbarını alan polis ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek, çevre güvenliğini aldı. Ardından olay yerine 112 Acil Sağlık, İtfaiye ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Dorlion Arama Kurtarma (DAK) ekipleri geldi. Hayatını kaybeden sürücünün cenazesi bulunduğu yerden alınarak otopsisi yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.


Diğer yandan olay yerine gelen ekipler araçta başka bir kişinin olma ihtimalini değerlendirerek çevrede arama yaptı.


Bir ablanın en acı anı


Hayatını kaybeden Mithat Şahin’in ablası olay yerine gelince kardeşini aramaya başladı. Kardeşinin öldüğünü ekipler ve yakınları söyleyemedi. Kardeşini arayan abla, sinir krizi geçirdi. Ablanın bu acı anı ise an ve an görüntülendi.


Kazada hurdaya dönem araç, çekici yardımıyla bulunduğu yerden alınarak, otoparka çekildi.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.




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