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16 Haziran 2018 11:03

Bir araba bir aileye mezar oldu

Eskişehir’de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

Bir araba bir aileye mezar oldu

16 Haziran 2018 11:03


Edinilen bilgiye göre olay, Eskişehir’in Mahmudiye-Çifteler karayolu 5’inci kilometresinde gerçekleşti. Durmuş Karaca (55) yönetimindeki 34 NV 0052 plakalı otomobil, iddialara göre aşırı hızlı seyretti. Bu sırada direksiyon hakimiyetini kaybeden Karaca, yol üzerinde bulunan menfezin beton bariyerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle meydana gelen trafik kazasında araç şoförü Durmuş Karaca, aynı araçta bulunan eşi Gülsüm (45) ve kızları Meryem Karaca (18), olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan Safiye Nur (15) ve Ceylin Berna Karaca ise, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.


Öte yandan, hastaneye kaldırılan Ceylin Berna Karaca’nın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.




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