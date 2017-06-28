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28 Haziran 2017 15:59

’Bir kap su bırakın’ çağrısı

Tepebaşı Belediyesi, gün içerisinde 40 dereceye yaklaşan hava sıcaklıklarından olumsuz etkilenen sokak hayvanları için, vatandaşlara evlerinin ve iş yerlerinin önlerine bir kap su bırakmaları çağrısında bulundu.

’Bir kap su bırakın’ çağrısı

28 Haziran 2017 15:59

Öte yandan parklara da hayvanların susuz kalmaması için su kapları yerleştirildi.


Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi’nde de sıcak hava koşullarına karşı önlem alan belediye yetkilileri, barınakta bulunan sokak hayvanlarının dışarıda kalanlara göre koşullarının iyi olduğunu, dışarıda kalan can dostları için ise vatandaşların da duyarlı olması gerektiğini bildirdi.


Barınakta bulunan köpek kulübelerini ve tel alanların içerisini suyla serinleten barınak çalışanları, sıcaklığın en yüksek olduğu saatlerde hayvanların suyla daha fazla temas ederek serinlemesini sağlıyor.


Öte yandan Eskişehir’de sıcak havanın etkisini giderek artırması bekleniyor. Hal böyle olunca da sokak hayvanlarının su ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri hayati önem taşıyor.




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