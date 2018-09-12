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Birçok mahallede yol yapım çalışmaları devam ediyor

Tepebaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde gerçekleştirdiği yol yapım ve onarım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.


Tepebaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, belirlenen program çerçevesinde kent merkezi ve kırsal mahallelerde gerçekleştirdiği çalışmaları aralıksız sürdürüyor. Birçok noktada eş zamanlı olarak gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında ekipler; Karabayır Mahallesi'nin Tepebaşı ilçe sınırlarındaki sokaklarda kilit taş döşemesi, Yukarı Söğütönü Mahallesi'nde bulanan Yaşam Köyü'nde kaldırım çalışması ve çevre düzenlemesi, Çamlıca Mahallesi'nde bulunan 3 ayrı sokakta tretuvar döşemesi, Çukurhisar, Sakintepe ve Satılmışoğlu Mahallelerinde satıh kaplama, Zafer ve Şirintepe Mahallelilerinde yol yama çalışmasına tüm hızı ile devam ediyor. Ekipler ayrıca Yeni İncesu Mahallesi'nde ise kilit taş döşemesinden önce gerçekleştirilen hazırlık çalışmalarına başladı.


Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, ilçe genelinde yol ve üst yapı hizmetlerinin aksamadan sağlanabilmesi adına çalışmaların devam edeceği bilgisini verdi.

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