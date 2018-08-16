Birçok suçtan aranan FETÖ şüphelisi yakalandı

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, ‘Terör örgütüne üye olmak’ suçundan aranan 45 yaşındaki C.T.’nin, kent merkezinde aracıyla gezdiğini belirlendi. Şüpheli C.T., polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Ayrıca gözaltına alınan şüpheli hakkında Eskişehir’de hırsızlık, yaralama, mala zarar verme ve tehdit gibi suçlardan yakalama kararı bulunduğu da tespit edildi.

Öte yandan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.