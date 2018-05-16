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16 Mayıs 2018 17:02

Birincilik Eskişehir’e geldi

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nca düzenlenen "Tarıma değer katanlar yarışması" Eskişehir’in birinciliği ile noktalandı.

Birincilik Eskişehir’e geldi

16 Mayıs 2018 17:02


Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba’nın katılımıyla "Tarıma Değer Katanlar Yarışması Ödül Töreni" düzenlendi. Düzenlenen törene Eskişehir Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Erkan Alkan ile projeyi hazırlayan Eskişehir ekibi katıldı. Alkan konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, bir ay önce Eskişehir’de tarla günü yapılarak "Akıllı Azotlu Gübreleme Yayım Projesi’nin", Tarıma Değer Katanlar Yarışması’nda proje kategorisinde Türkiye birincisi olduğunu belirtti. Akıllı Azotlu Gübreleme Yayım Projesi ile buğdayda optik sensör ölçümleri yapılarak optimum gübreleme dozajı belirlendiğini ve üretim yılı içinde daha az gübre kullanılarak maksimum verim ve kaliteye ulaşıldığını belirten Alkan, ayrıca proje sayesinde fazla gübrelemenin önüne geçilerek nitrat kirliliğinin azaltıldığını ve çevre kirliliğinin önüne geçildiğini ifade etti. Bakan Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba’nın talimatıyla projenin Tüekiye’nin tüm illerinde örnek proje olarak uygulanacağını anlatan Alkan, Bakan Fakıbaba’dan üç ödül birden alarak törene damgasını vurdu.




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