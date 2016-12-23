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23 Aralık 2016 14:49

"Birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var"


23 Aralık 2016 14:49

Maraş katliamının 38. yıl dönümü nedeniyle açıklama yapan Hacı Bektaşi Veli Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kamer Ali Durur, bugünlerde birlik ve beraberliğe her zamandan daha çok ihtiyaç olduğunun altını çizdi.
O günlerde yaşananlardan söz eden Durur, “1978’de 19-26 Aralık günleri arasında tam 7 gün boyunca Maraş ilimizdeki Alevi-Bektaşi toplumuna sistemli olarak katliam yapılmıştır. 7 günün sonunda geriye kalan ise 150 canımızın yitirilmesi, 200 den fazla ev, 100 iş yerinin yakılması, binden fazla yaralı ve Maraş ilinde kaybedilen dostluk kardeşlik ortamıdır. O güne kadar Maraş’ta hiçbir sorunu olmayan Alevi-Sünni toplumu, şer odaklarının gayreti ile kavga ortamına itilmiştir. Sonuç olarak da bize yiten canlar ve unutulmaz acılar kalmıştır” diye konuştu.
“İçinde bulunduğumuz zor günler birlik ve beraberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyacımız olan günlerdir” diyen Durur, sözlerini şöyle sürdürdü:
“5 yıl öncesine kadar barış ortamı yaşanan komşumuz Suriye’nin bugünkü durumunu hepimiz görüyoruz. Ortadoğu’yu tekrar şekillendirmek isteyen dış devletlerin aklına ilk gelen şey de yine mezhep savaşları olmaktadır. Maalesef ki 2016 yılında bile buna alet olan insanlar ve toplumlar bulabiliyorlar. Bu gün hem kendi tarihimizdeki acıları unutmayarak, hem de çevremizdeki ülkelerin içinde bulunduğu durumları iyi analiz ederek birlik ve beraberliğimize her zamankinden daha fazla sahip çıkmamız gereken gündür.”



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