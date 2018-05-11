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11 Mayıs 2018 15:51

Bisikletini getir kaskını götür

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından “Bisikletini Getir Kaskını Götür” etkinliği düzenlendi.

Bisikletini getir kaskını götür

11 Mayıs 2018 15:51


Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından 5-11 Mayıs 2018 Karayolu Trafik Haftası nedeniyle gençleri güvenli bir şekilde bisiklet kullanma konusunda teşvik etmek için kask dağıtıldı. Eskişehir Vilayet Meydanı’nda gerçekleşen etkinliğe katılım yoğun oldu. Bisikletini alıp gelen herkese polis trafik ekipleri tarafından kask hediye edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürü Recai Öz, gazetecilere yaptığı açıklamada, kampanya kapsamında vatandaşlara bin 500 kask hediye ettiklerini belirterek, vatandaşların güvenli bisiklet kullanmasına dikkat çekmeyi amaçladıklarını vurguladı. Etkinlikle çocuklara ise farklı hediyeler dağıtıldı.




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