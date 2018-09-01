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01 Eylül 2018 13:55

Bodrum katından modern arşiv binasına

Odunpazarı Belediyesi yeni yapılan arşiv binasıyla yıllardır yapılamayanı hayata geçirip bir ilke daha imza atarak tüm dokümanlarını modern arşiv binasında arşivledi.

Bodrum katından modern arşiv binasına

01 Eylül 2018 13:55


Modern arşiv binasıyla Odunpazarı Belediyesinin kuruluşundan günümüze kadar olan tüm belgeleri güvenli ortamda korunabiliyor. Belgelerin elektronik ortama geçirilmesiyle geçmiş dönemlerdeki evraklara ulaşmak artık daha kolay. Belediyeye ait olan ve belediyenin bodrum katında; çuvalların içince saklanan belgeler 75. Yıl Mahallesi’ndeki arşiv binasında muhafaza ediliyor. Yaklaşık 2 bin metrekare alan üzerine inşa edilen modern arşiv binasında, Odunpazarı Belediyesinin tüm resmi dokümanları yer alıyor. Tüm müdürlüklerin arşivleri bu modern arşiv binasında toplanırken saklanan belgeler günlerce süren çalışmalarla listelendi. Listelenen belgeler ise özel yapım raylı dolaplara yerleştirildi. Arşivdeki belgelerin elektronik ortama alınmasıyla arşiv binasında görevli işinin ehli personeller istenilen belgeleri anında bulup, görevlilere teslim edilebiliyor. Bu sayede hem zamandan tasarruf edilmiş oluyor hem de işlemler daha kolay gerçekleştiriliyor.



"Belgeler modern yöntem ve sistemlerle korunuyor"


Belediyeye ait belgelerin yıllardır uygun olmayan koşullarda saklandığını söyleyen Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, belgelerin artık modern sistem ve yöntemlerle korunduğunu kaydetti. Başkan Kurt, "Yeni sistemle müdürlüklerimize ait belgeler hem daha iyi korunuyor hem de bu belgelere daha kolay ulaşılabiliyor. Arşiv binasında çalışan personelimiz bu işin ehli olan insanlar. Onların varlığı da işi biraz daha kolaylaştırıyor. İhtiyaç olduğunda da vatandaşlarımıza daha hızlı hizmet veriyoruz. Ayrıca bu modern arşiv binası, Eskişehir’de bir ilk. Bütün çabamız, vatandaşlarımıza daha iyi hizmet vermek” dedi.




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