Bölgenin damızlık hayvanları Seyitgazi’de yetişecek

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın ‘Damızlık Düve Yetiştiricilerinin Desteklenmesi Projesi’ kapsamında ilk etapta 500 baş hayvan için kurulan tesisin 45 gün içinde tamamlanması beklenirken, Damızlık Düve Yetiştirme İstasyonda çalışmaların bitmesiyle bölgenin ve Türkiye genelinin hayvancılığını karşılayacağı ifade edildi.

Temel atama töreninde bir konuşma yapan Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın, “Bugün burada çok güzel bir eserin temel atma töreni için bulunmaktayız. Türkiye genelinde, illere hibe olarak dağıtılan Eskişehir’inde hibe kapsamına girmiş olduğu ‘Damızlık Düve Yetiştirme İstasyonu’nun temelini atıyoruz. Biz kendi milli malımızı yetiştirmeliyiz ve kendi ıslahımızı, kendi damızlığımız ilçe sınırlarımızda yetiştirmeliyiz. Bölgemize bu şekilde dağıtmalıyız. Bunun temellerinde gerçekten Damızlık Birliğimizin çok emekleri var. Belediye Başkanı olarak, bu projenin sonuna kadar arkasındayım. Bu projemiz memleketimize, milletimize inşallah hayırlar getirsin. Bölgemizin, özellikle hayvancılığının kalkınmasında bu projenin inşallah bir başlangıç olacaktır. İnşallah bölgemize, hatta iç Anadolu bölgemize dahi büyükbaş damızlık düvenin yetiştirilmesini bu istasyondan sağlamayı düşünüyoruz” dedi.

Damızlık Birlik Başkanı Ali İhsan Çetin de bir konuşma yaparak “Hayvancılığın yapılması için önce mera lazım, mera olmadan hayvancılık olmuyor. Burası da hayvancılığa uygun bir yer. Çiftliği kurmak burada Seyitgazi Bölgesinde nasip oldu. Bölgenin ve Türkiye genelinin hayvancılığını karşılayacağız. Bu yapmış olduğumuz istasyon ile Türkiye hayvancılığını daha da ileriye götürecek ve dışarıdan gelecek hayvan ithaline ‘dur’ diyeceğiz. Biz bu bölgede yetişen hayvanların, daha önce gelmiş olan damızlık hayvanların buzağılarını, düvelerini alıp buradan ıslah edip, tekrar üreticiye satmak istiyoruz. Bu işletmenin bu bölgede hayvancılıkla birlikte tarıma da desteği olacak. Biz burayı 500 baş üzerine kurduk ama burayı bin 500 başa çıkarmayı düşünüyoruz. Hepimize hayırlı olsun” diye konuştu.

Törene, Eskişehir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür Yardımcısı Zekeriya Ar, Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın, AK Parti İlçe Başkanı Zekayi Tunç, Seyitgazi İlçe Tarım Müdürü Yavuz Kazan Damızlık Birliği Başkanı Ali İhsan Çetin ve Birliğin yönetim kurulu üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.