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31 Aralık 2016 13:27

Bonzai içen şahıs hayatını kaybetti

Bonzai içen şahıs hayatını kaybetti

31 Aralık 2016 13:27

Eskişehir’de sigaraya sardığı bonzaiyi içen şahıs hayatını kaybetti.
İddialara göre, Veyse B. (45) arkadaşlarıyla beraber alkol almaya başladı. Veyse B, daha sonra sigaranın içerisini boşaltarak içini bonzai maddesi ile doldurdu. Bonzaiyi içen şahıs, bir süre sonra rahatsızlandı. Arkadaşları tarafından balkona çıkarılan şahsın yanına dönen arkadaşları hareketsiz şekilde yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptıkları incelemeler sonucu şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından şahsın cesedi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Morgu’na kaldırıldı. Şahsın kesin ölüm nedeni, yapılan otopsinin ardından belli olacak.



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