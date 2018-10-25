Boyner, Eskişehir Teknik Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarımı öğrencileriyle buluştu

Boyner Büyük Mağazacılık Kadın Kategori Müdürü Seyhan Okur öğrencilerle yaptığı keyifli sohbette, 2018-19 sonbahar-kış sezonun trendlerini ve modaya dair görüşlerini paylaştı.

Boyner, üniversite öğrencileriyle moda sohbeti yapmak için Eskişehir'deydi. Boyner ve Eskişehir Teknik Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü iş birliği ile gerçekleşen etkinliğe öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü Kongre Merkezi'nde yapılan etkinlikte, perakende sektöründe uzun yıllara dayanan deneyimleri olan ve Boyner Kadın Kategorisinin Müdürlüğünü yürüten Seyhan Okur öğrencilerle buluştu. Okur, öğrencilerle 2018-19 sonbahar-kış sezonundan yola çıkarak keyifli bir moda sohbeti gerçekleştirdi.

Konuşmasında Sonbahar-Kış sezonunun öne çıkan renklerine ve trendlerine yer veren Seyhan Okur, kampüs modasından da bahsetti. Öğrencilerden gelen soruları da yanıtlayan Okur Amerika'nın en çok sevilen genç giyim markalarından olan ve Türkiye'de de gençler tarafından büyük ilgi ile takip edilen Aéropostale'ın bu sezon Boyner'le yeniden Türkiye'ye geldiğini ve sadece Boyner'lerde gençlerle buluşacağını sözlerine ekledi.