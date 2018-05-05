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05 Mayıs 2018 10:31

Bozanspor şampiyonluğa çok yakın

Eskişehir 2.

Bozanspor şampiyonluğa çok yakın

05 Mayıs 2018 10:31

Amatör B grubunda mücadele eden Bozanspor, şampiyonluk için çalışmalarını sürdürüyor.


Bir üst lige çıkmak için önümüzdeki maçtan yalnızca 1 puan çıkarması ve matematiksel olarak şampiyonluğu garantileme şansı olan Eskişehir Bozanspor, maç öncesi son çalışmalarını Hasan Doğan Spor Tesisi’nde gerçekleştirdi. Henüz 2 yıllık bir futbol kulübü olmasına rağmen büyük hedefleri olan Bozanspor teknik heyeti ve futbolcuları şampiyonluktan emin bir şekilde çalışmalarını sürdürüyorlar. Şampiyonluk maçı öncesi açıklamalarda bulunan ve oyuncularına güvendiğini belirten Bozanspor Teknik Direktörü Murat Güngör, “Bozanspor henüz 2 yıllık bir ekip. Geçen yıl kuruldu ve finale kadar çıktı. Finalde elendik Mihallıçcık’a. Bu yıl hedefimiz grupta play-off oynamadan direkt çıkmak. Ona keza şu anda lideriz, en yakın rakibimiz ile aramızdaki puan farkı 9 ve bu hafta oynayacağımız maçtan sonra da matematiksel olarak şampiyonluğu garantileyebiliriz. Birinci amatörde de iddialı bir takım kurmayı hedefliyoruz. İnşallah seneye de Süper Amatör ligine çıkmak için elimizden geleni yapacağız. Oyuncu grubumuza güveniyoruz” şeklinde konuştu.


Bozanspor’un şampiyonluk için sahaya çıkacağı mücadele, 5 Mayıs Cumartesi saat 13.00’da, Abdurrahman Temel Spor Tesisi’nde gerçekleşecek.




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