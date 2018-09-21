Bozkırın ortasındaki ilçeye gelenler palmiyelerle karşılaşıyor

Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesine giren vatandaşları palmiye ağaçları karşılıyor.

Tropik ve subtropikal iklimlere özgü palmiye ağaçları, bozkırın ortasındaki Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde yetişiyor. Mikroklima özelliği gösteren Sarıcakaya ilçesinde aynı zamanda mandalina, portakal, zeytin ve hatta yüksek kesimlerinde fındık bile üretiliyor. Son olarak 200 rakımlı ilçede yapılan testlerin ardından palmiye ağaçlarının bölgede yetişebileceği saptandı. İzmir'den getirilen palmiye fidanları toprakla buluşturulurken, yerini benimseyen ağaçların gelişimi devam ediyor.

"Palmiyeler burada oluyor"

İlçenin birçok noktasında ekimleri yapılan palmiye ağaçları, Sarıcakaya'ya farklı bir çeşitlilik kattı. Vatandaşlar tarafından kısa sürede benimsenen ağaçlar, ilçeye gelen ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor. Palmiyelerin deniz kıyısında yetişen bir ağaç türü olarak bilindiğini söyleyen Sarıcakaya Belediye Başkanı Faruk Güler, "Sarıcakaya ilçemiz 200 rakımlı, mikroklima özelliği gösteren şirin bir ilçe. Anadolu'nun ortasında, Eskişehir gibi karasal bir iklim süren ilin bir ilçesi. Dolayısıyla bu 200 rakım bu ilçeye mikroklima iklim özelliği ile beraber çok farklı birtakım güzellikler sunmuş. Bu güzelliklerin en başında ise iklimle beraber, toprakla beraber yetişen güzel ürünler. Tabi neden palmiye? Biz ilçemizin iklimini, coğrafyasını vurgularken çok uzun cümleler kurmak zorunda kalıyorduk. ‘Zeytin ağacı yetişiyor, kendi zeytinyağımız yetişiyor, incirimiz var' şeklinde Akdeniz ikliminin güzelliklerini gösteren bitki türlerini saymak zorunda kalıyorduk. Ama şimdi tek kelimeyle biz bunu anlatabiliyoruz. ‘Palmiyelerimizi görün' diyoruz, adam diyor ki, ‘Tamam kardeşim, saymaya gerek yok. Palmiye varsa orada incir de vardır, orada zeytin de vardır ve orada Akdeniz ikliminin tüm özellikleri hakimdir' diyor. Çünkü biz palmiyeleri deniz kenarında yetişen ağaç türleri olarak biliyoruz. İşte burasıda aslında karasal iklimin ortasında deniz iklimi süren şirin bir ilçe. Güzel bir iklim ve dolayısıyla da palmiyeler burada oluyor" dedi.

"Buraya insanlar geldiklerinde Gemlik'e, Mudanya'ya veya Ege sahillerinden bir ilçeye gelmiş gibi hissedecekler"

Palmiyelerin oluştuğunu daha önceden de bildiklerini kaydeden Başkan Güler, "Bunun olduğunu bizler dedelerimizden biliyoruz ve bunu canlandırmak istedik. İzmir Torbalı'dan orman fidanlığından ücretsiz olarak getirmiş olduğumuz palmiyeleri refüjlerimize ve parklarımıza dikerek, artık buranın bir Akdeniz iklimi olduğunu, sadece Eskişehirliye değil, tüm Türkiye'ye vurgulamak istedik. Olumlu dönüşler oldu. Palmiyeleri sadece dikmekle bırakmadık. Yanına taflan bitkilerinden bir demet sunduk. Onun yanında ışıklandırdık ve bu ışıklandırmayla beraber gece o kadar şık bir görüntüye sahip oluyor ki, bununla ilgili çok olumlu dönütler aldık. Özellikle ilçemize gelen dışarıdan yerli turistler bununla alakalı belediyemizin sosyal medya hesaplarına teşekkür ederek bize iltifat ettiler. Ben her zaman söylüyorum, bir şehrin girişi güzel olmalı. Bir ilçenin girişi güzel olmalı. İlk adımla başlayan güzellik, zaten sonrasında güzel duyguların devam etmesine sebebiyet veriyor. İnşallah bu girişimizi daha da güzelleştireceğiz. Buraya insanlar geldiklerinde sanki kendilerini Gemlik'e, Mudanya'ya veya Ege sahillerinden bir ilçeye gelmiş gibi hissedecekler" diye konuştu.

"Sizlere unutamayacağınız bir gün geçirmeyi garanti ediyoruz"

Sarıcakaya'nın tarımla şimdiye kadar ön plana çıktığını, fakat artık tuzime yönelik planların da yapıldığını kaydeden Başkan Güler, "İlçemizi biz bugüne kadar tarımla ön plana çıkarmıştık. Daha doğrusu benden önceki başkanlarımız tarımı ön plana koymuşlardı. Elbette ilçemiz örtüaltı tarımıyla Eskişehir'de yaz ve kış en az 4-5 hasat yapabilen bir iklime ve coğrafyaya sahip. Fakat biz tarımın yanında artık turizmi de vurgulamak istiyoruz ve ‘sakin şehir' olarak sadece Eskişehir'e değil, Eskişehir'in dışındaki illerde de duyulmasını, bilinmesini arzuluyoruz. Özellikle ortasından geçen Sakarya Nehri ile, bir takım tatil ve terapi merkezleriyle, aqua parkıyla, yine ATV, paintball, safari merkeziyle, kano sporuyla ilçemizi duyurmak istiyoruz. Sadece tarımla ilgili bir ekonomik kalkınma değil, aynı zamanda turizm gelirleriyle de ilçemize bir canlılık katmak istiyoruz. Buradan gerek Eskişehir'de Sarıcakayamızı merak edenlere, gerekse il dışından gelecek olan arkadaşlarımıza özellikle çağrıda bulunuyoruz. Gelin, size Düden Mağaramızı gezdirelim; gelin, size günlük programlar yapalım; gelin, ATV turları düzenleyelim, kano etkinlikleri yapalım. Siz sadece bize bir telefon kadar uzaksınız. Belediyemizin gerek internet sitesinden, gerek sosyal medya hesaplarından bize ulaşabilirsiniz. Sizlere unutamayacağınız bir gün geçirmeyi garanti ediyoruz" şeklinde konuştu.