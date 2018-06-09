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09 Haziran 2018 12:35

Bozkurt: "Aileler ve öğretmenler en önemli toplum mühendislerdir"

Eskişehir’in İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Şehit Ali ihsan Aydın İlkokulu’nda düzenlenen karne dağıtım törenine Kaymakam Mustafa Taş ve Milli Eğitim Müdürü Muhammed Büyük ile birlikte katıldı.

Bozkurt:

09 Haziran 2018 12:35

2017-2018 eğitim öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla bir açıklama yapan Başkan Bozkurt, "Aileler ve öğretmenler en önemli toplum mühendisleridir" ifadelerini kullandı.


Bozkurt ve sınıfları gezen protokol, öğrencilere yaz mevsiminde yapacaklarıyla ilgili tavsiyelerde bulundu. Öğrencilerin yaz tatilini mümkün olduğu kadar büyükanne ve büyükbabalarının yanlarında geçirmelerinin yanı sıra dinlenmelerini, oyun oynamaları ve kitap okumalarını salık veren protokol mensupları, öğrencilerle tek tek ilgilendi, karnelerini dağıttı ve günün anısına tüm sınıflarla ayrı ayrı hatıra fotoğrafı çektirdi.


İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, eğitim öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla yaptığı açıklamada ise şu ifadeleri kullandı:


"Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı iyi birer insan olarak yetiştirmek, Büyük Türk milletinin geleceğini şekillendirmek şerefi anne babaların olduğu kadar eli öpülesi öğretmenlerimizindir. Onlar ailelerle birlikte en önemli toplum mühendisleridir. Yoğun geçen eğitim öğretim yılının sonunda, çocuklarını en iyi şekilde yetiştirmek için canlarını dişine takan anne-babaların yanı sıra çocuklarımızla ailelerinden daha fazla birlikte olan ve onların karakterlerini şekillendiren, iyi birer insan olmaları için zaman zaman kendi çocuklarını bile ihmal etmek zorunda kalan tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyor, iyi bir tatil dönemi diliyorum."




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