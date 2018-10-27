Bozkurt, Seyitali mahallesini ziyaret etti

Mahalle sakinleri ile düzenli olarak bir araya gelen İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, beraberinde Belediye Meclis Üyesi Ali Erol ile birlikte Seyitali mahalle sakinleri ile bir araya geldi. Mahalle Muhtarı Mehmet Aras'ın da katıldığı ziyaret mahalle sakinlerinin talepleri üzerine belediye tarafından mahalle camisinin avlusunda yapımı tamamlanan bina ve bina içerisinde bulunan bay bayan tuvaletleri, gasilhane ve şadırvandaki çalışmaların incelenmesi ile başladı. Başkan Bozkurt, Seyitali mahalle ziyaretini 2018'de yapılan ve 2019'da yapılması planlanan çalışmalar hakkında mahalle sakinleri ile karşılıklı fikir alışverişinde bulunarak tamamladı.