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BRK...Vezneler hafta sonu açık olacak

Odunpazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü, hafta sonunda da mesai yapacak.


Odunpazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü, vatandaşların Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi ödemeleri nedeniyle vatandaşların işlemlerinin daha rahat yapabilmeleri için hafta sonları çalışacak. Son ödeme tarihinin 30 Kasım 2018 Cuma günü olduğunu vurgulayan yetkililer, 17-18 Kasım ve 24-25 Kasım 2018 tarihinde 09.00-16.00 saatleri arasında gişelerin açık olacağını söyledi. Yetkililer, belirtilen saatler arasında vatandaşların ödemelerini yapabileceğini kaydetti.

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