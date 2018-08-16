Diğer
Kategoriler
16 Ağustos 2018 13:45

Bu bayram trafik miniklerden sorulacak

Eskişehir’de, ‘Bu Bayramda Ben de Trafik Polisiyim, Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük’ projesi kapsamında, çocuklar trafik kurallarına uymayan şoförleri kırmızı düdük çalarak uyaracak.

Bu bayram trafik miniklerden sorulacak

16 Ağustos 2018 13:45


Proje kapsamında Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Eskişehir-Bursa karayolu trafik kontrol noktasında gerçekleşen uygulamada, araçlar trafik polisleri tarafından durduruldu. Daha sonra minikler, ebeveynleri eşliğinde araçlardan inerek polis ağabeylerinin yanına gitti. Ekipler, çocuklara düdük, tişört, şapka ve broşür vererek trafik kuralları konusunda uyardı. Çocuklar da merak ettikleri soruları polis ağabeylerine sorup bilgi edindi.



“Projenin hedefi, araçlarda bulunan çocuklarımızın sürücüleri uyararak kural ihlali yapmalarına engel olmak”


Proje amacının çocuklar aracılığıyla kural ihlali yapan sürücülere engel olmak olduğunu belirten İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdür Vekili Zafer Aydın, “Bakanlığımızın talimatıyla başlayan Bu Bayram Ben de Trafik Polisiyim Hatalı sürücüye Kırmızı Düdük projesine bugün itibari ile uygulamaya aldık. Projenin hedefi, araçlarda bulunan çocuklarımızın sürücüleri uyararak kural ihlali yapmalarına engel olmak. Bu kapsamda emniyet kemeri kullanımının, cep telefonu ile konuşmamalarını, hız limitlerine uymalarını amaçlıyoruz. Bütün bunların sonucunda da kazaları azaltmayı hedefliyoruz. Şuana kadar 200 sürücüye ulaştık. Uygulamamız bayram süresince devam edecek. Her gün çocuklara ulaşıp projenin devamını sağlayacağız” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ESKİŞEHİR HABERLERİ
ESKİŞEHİR HAVA DURUMU
33
°
C
Az Bulutlu
  • Cuma
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    31°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    31°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç