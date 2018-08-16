Bu bayram trafik miniklerden sorulacak

Proje kapsamında Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Eskişehir-Bursa karayolu trafik kontrol noktasında gerçekleşen uygulamada, araçlar trafik polisleri tarafından durduruldu. Daha sonra minikler, ebeveynleri eşliğinde araçlardan inerek polis ağabeylerinin yanına gitti. Ekipler, çocuklara düdük, tişört, şapka ve broşür vererek trafik kuralları konusunda uyardı. Çocuklar da merak ettikleri soruları polis ağabeylerine sorup bilgi edindi.

“Projenin hedefi, araçlarda bulunan çocuklarımızın sürücüleri uyararak kural ihlali yapmalarına engel olmak”

Proje amacının çocuklar aracılığıyla kural ihlali yapan sürücülere engel olmak olduğunu belirten İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdür Vekili Zafer Aydın, “Bakanlığımızın talimatıyla başlayan Bu Bayram Ben de Trafik Polisiyim Hatalı sürücüye Kırmızı Düdük projesine bugün itibari ile uygulamaya aldık. Projenin hedefi, araçlarda bulunan çocuklarımızın sürücüleri uyararak kural ihlali yapmalarına engel olmak. Bu kapsamda emniyet kemeri kullanımının, cep telefonu ile konuşmamalarını, hız limitlerine uymalarını amaçlıyoruz. Bütün bunların sonucunda da kazaları azaltmayı hedefliyoruz. Şuana kadar 200 sürücüye ulaştık. Uygulamamız bayram süresince devam edecek. Her gün çocuklara ulaşıp projenin devamını sağlayacağız” dedi.