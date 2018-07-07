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07 Temmuz 2018 10:05

Bu değerli kaynak suyu yıllardır boşuna akıyor

Eskişehir’in Göcenoluk Mahallesi’nde kaynayan değerli su yıllardır boşuna akıyor.

Bu değerli kaynak suyu yıllardır boşuna akıyor

07 Temmuz 2018 10:05


Birçok güzelliğe ev sahipliği yapan Zahran Vadisi, kaynak sularıyla da dikkat çekmeye devam ediyor. Yıllardır vadiden çıkan ve su testlerinden başarıyla geçen kaynak suyu, boşu boşuna akmaya devam ediyor. Göcenoluk Mahallesi Muhtarı Nasıf Şükrü Özyavuz ise, bu suyun değerlendirilmesi için girişimcilere çağrıda bulundu. Şişeleme fabrikası ya da alabalık üretimi için suyun oldukça verimli olacağını söyleyen Özyavuz, mahalleye gelecek yatırımcılara ellerinden gelen desteği vereceklerini kaydetti. Muhtar Özyavuz, "Burası Zahran Deresi Vadisi ve soğuk su kaynağı önünde bulunuyoruz. Bu su şişeleme sanayinde kullanılabilir. Alabalık tesisleri için de uygun bir sudur. Bu suyun değerlendirilmesi için bir yatırımcı bekliyorum. Yerin altından gelen, soğuk ve değerli bir su. Fakat bu su yıllardır boşuna gidiyor, biz boşuna gitmesini istemiyoruz. İçilebilir seviyede ve önceden tahlilleri yapılmıştı. Yani garanti bir sudan bahsediyorum. Yaz kış kesilmeden aynı seviyede akar. Bizlerde gelen yatırımcılara burada elimizden geleni desteği gösteririz" dedi.




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