Bu fotoğraf birincilik kazandırdı

Rümeysa Öpöz, cep telefonu ile bir parkta bulunan çeşmeden su içen köpeği çekti. Öpöz, çektiği fotoğrafı öğretmenlerin isteği ve yönlendirmesi sonucunda yarışmaya gönderdi. Fotoğrafı ile yarışmaya katılan Öpöz, Eskişehir merkezde düzenlenen bir fotoğraf yarışmasında birinci oldu.

Diğer yandan yarışma sonucunda Öpöz birincilik sevinci yaşarken, aynı okuldan Köprübaşı’nın fotoğrafını çeken Burak Caferler de üçüncü olarak derece almayı başardı. Okul yönetimi tarafından desteklenen öğrenciler arkadaşlarına örnek olmayı başardı.