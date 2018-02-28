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28 Şubat 2018 10:36

Bu fotoğraf birincilik kazandırdı

Eskişehir’de H. Ahmet Kanatlı Anadolu Lisesi öğrencilerinden Rümeysa Öpöz katıldığı fotoğraf yarışmasında birinci olurken, aynı okuldan Burak Caferler de üçüncü oldu.

Bu fotoğraf birincilik kazandırdı

28 Şubat 2018 10:36

 

Rümeysa Öpöz, cep telefonu ile bir parkta bulunan çeşmeden su içen köpeği çekti. Öpöz, çektiği fotoğrafı öğretmenlerin isteği ve yönlendirmesi sonucunda yarışmaya gönderdi. Fotoğrafı ile yarışmaya katılan Öpöz, Eskişehir merkezde düzenlenen bir fotoğraf yarışmasında birinci oldu.


Diğer yandan yarışma sonucunda Öpöz birincilik sevinci yaşarken, aynı okuldan Köprübaşı’nın fotoğrafını çeken Burak Caferler de üçüncü olarak derece almayı başardı. Okul yönetimi tarafından desteklenen öğrenciler arkadaşlarına örnek olmayı başardı.




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