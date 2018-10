Bu hastalığa dikkat

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, halkın bilinçlendirmesi ve toplumsal farkındalığın arttırılması amacıyla “İnme ile Mücadele” konulu konferans düzenlendi. Taşbaşı Kültür Merkezi Kırmızı Salonda ‘İnme ile Mücadele' konulu halka açık konferans programında, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi (ESOGÜ) Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atilla Özcan Özdemir ve Dr. Öğretim Üyesi Özlem Aykaç tarafından katılımcılara İnme ile Mücadele konusu anlatıldı.

“Her yıl 6 milyon kişi inmeden ölmektedir”

Konferansta, konuşan Dr. Öğretim Üyesi Özlem Aykaç, her yıl dünya 6 milyon kişinin inme geçirerek öldüğünü belirterek, “Dünyada 15 milyon kişi her yıl inme geçirmektedir. Her yıl 6 milyon kişi inmeden ölmektedir. Bu rakam AIDS, tüberküloz ve sıtmadan ölümlerden daha fazladır. Her 6 saniyede bir kişi inmeden kaybedilmektedir. Her 5 kadından birisi ve her 6 erkeden birisi inme geçirebilir. Türkiye'de de kadınların daha sık inme geçirdiği gözlenmektedir” ifadelerini kullandı.

“İnme dünyada ölüm nedeni olarak ikinci sırada yer almaktadır”

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atilla Özcan Özdemir ise, inme (beyin felci), beyni besleyen atardamarların tıkanması sonucu gelişen beyin fonksiyonlarının ani kaybıyla ortaya çıkan belirti ve bulgular olduğu anlattı. Özdemir, “Tüm toplumlarda kalıcı nörolojik fonksiyon kaybının en sık nedenidir. Dünyada ise ölüm nedeni olarak ikinci sırada yer almaktadır. Günümüzde inme için mekanik trombektomi (pıhtının çıkarılması) veya tromboliz (pıhtı eritme) gibi etkin tedaviler olsa da, en önemli strateji koruyucu önlemlerin alınması ve risk faktörlerinin azaltılmasıdır. Dengeli beslenme alışkanlıklarının edinilmesi, sigara ve alkol tüketiminin önlenmesi, fiziksel aktivitenin arttırılması, obezitenin önlenmesi, hipertansiyon, şeker ve kalp hastalıklarının uygun tedavisi ve yakın takibi ile risk azaltılabilir. Bu önlemlerle inmelerin yüzde 90'ının önlenebileceği bilinmektedir” şeklinde konuştu.

Öte yandan yoğun katılımın olduğu konferans soru-cevap bölümüyle tamamlandı.