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04 Ağustos 2018 12:52

’Bu ışıklarda yaya geçiş süresini uzatın’ çağrısı

Atatürk Bulvarı’ndaki 30 metre uzunluğundaki bir yaya geçidini 15 saniye içinde geçmek zorunda kalan vatandaşlar, yeşil ışığın yanma süresinin çok yetersiz olduğunu belirterek, ’Bu ışıklarda yaya geçiş süresini uzatın’ çağrısında bulunuyorlar.

’Bu ışıklarda yaya geçiş süresini uzatın’ çağrısı

04 Ağustos 2018 12:52


Odunpazarı Malhatun Meydanı ile otobüs durakları arasındaki yaya geçidinde yer alan trafik sinyalizasyon lambalarının yayalara 15 saniye geçiş süresi tanıması iki taraflı yolun karşısına geçmek isteyen vatandaşlara büyük zorluk yaşatıyor. Yaklaşık 30 metre uzunluğundaki yaya geçidini kullanarak yolun karşı tarafına geçmek isteyen yayalar, yolun ortasında yanan kırmızı ışık sebebiyle hem kendilerini hem de trafik güvenliğini tehlikeye sokuyor. Karşıdan karşıya geçen yaşlıların gençler gibi hızlı hareket edememesi sonucunda yayalar yolun ortasında kalarak kırmızı ışıkta yolun karşısına geçiyor. 15 saniyede karşıya geçmeye çalışan vatandaşlar, yayalar için yanan yeşil ışığın süresinin uzatılmasını karşıdan karşıya geçerken panik yaşamak istemediklerini belirterek, yetkililerden bu duruma bir çözüm bulmalarını talep ediyor.




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