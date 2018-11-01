Bu lise cirosuyla birçok işletmeyi solladı

Bünyesinde uygulama oteli de bulunduran Ali Güven Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi, yaptığı ciro ile "En Yüksek Döner Sermaye Geliri" sıralamasında Türkiye'deki 780 okul arasında 27'inci sırada yer aldı. Yaptığı çalışmalarla büyük bir başarı sağlayan lise, devletin 500 bin lira vergi geliri elde etmesini sağladı. Ali Güven Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi, düğün ve toplantılar gibi farklı amaçlarla da kullanılan uyama oteli geliri ile çoğu işletmeyi geride bırakmasıyla dikkat çekiyor.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Okul Müdürü Harun Tarhan, bünyelerindeki uygulama otelinin 2008 yılında faaliyete girdiğini ve 30 odası olan, butik otel tarzında, küçük bir işletme niteliğinde hizmet verdiğini belirtti. Tarhan, "Buradaki amacımız, öğrencilerimizin okulda görmüş olduğu eğitimi burada uygulama yaparak, yaşayarak öğrenmelerini sağlamak. Öğrencilerimiz burada hem hizmet vermekteler, hem mesleklerini öğrenmekte, hem de günlük 40-50 lira, aylık bin-bin 500 lira gibi ciddi miktarlarda para kazanarak kendilerine ve ailelerine fayda sağlamaktadırlar. Okulumuzun diğer meslek liselerinden farkı öğrencilerimizin 6 ay okul, 6 ay staj yapmaları. Ekim-nisan aylarında öğrencilerimiz okulda eğitim almakta, mayıs-eylül aylarında, yani turizm sezonunda ise Türkiye'nin en iyi otellerinde staj yaparak aylık bin-bin 500 lira para kazanmaktalar" dedi.

"Devletimizin 500 bin liraya yakın vergi geliri elde etmesini sağladık"

Öğrencileri sayesinde gelir elde ederek devletin kasasına katkı sağladıklarını aktaran Tarhan, "Bu miktar yaklaşık olarak 1,5 milyon gibi bir yıllık ciroya tekâbül etmekte. Biz küçük rakamlarla başladık. Bugüne kadar her yıl artırarak gelirlerimizi bu seviyeye getirdik. Aynı zamanda devletimizin 500 bin liraya yakın vergi ve gelir elde etmesini sağladık. Bu konuda da çok sevinçliyiz, mutluyuz. Çünkü okulumuzun öğrencileri sayesinde devletimizde bir gelir elde etmekte, bu da bizi mutlu etmektedir" diye konuştu.

Öğrenci velilerinden olumlu dönüş aldıklarını da belirten Müdür Tarhan, "Öğrencilerin aileleri bu okula yazdırdıkları için memnunlar ve öğrencilerin mezun olduğunda iş garantisi olması onları çok memnun etmekte. Çünkü bizim öğrencilerimiz buradan mezun olduklarında ustalık belgesine sahipler ve usta gibi kendilerini yetiştirmiş bulunmaktalar. Yani daha mezun olmadan birçok öğrencimiz iş yerleriyle anlaşmalarını yapıyorlar ve mezun olur olmaz hemen iş hayatına atılmaktalar" şeklinde konuştu.

Son olarak okulda eğitim gören Hakan isimli bir son sınıf öğrencisi de şunları söyledi;

"Bu okulun bize gelecek yönünden katkısı çok. Bazı işletmelerde ve bazı okullarda haftada 3 gün okul, 2 gün staj yapılıyor. Fakat bizim okulumuzda 6 ay okul 6 ay staj görüyoruz. 6 ay staj görmemizin çok büyük bir avantajı var, çünkü direk mesleğin içinde oluyoruz ve 6 ay boyunca aralıksız çalışıyoruz. Çok büyük bir katkısı oluyor."